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輝達AI供應鏈帶動 韓國超車日本成台灣最大入超來源

2024/11/22 10:56（11/22 11:28 更新）
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圖為高雄港區貨櫃堆疊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北22日電）AI供應鏈分工運作，促使台韓貿易增溫。財政部統計，今年前10月韓國取代日本成為台灣最大入超來源，規模達181億美元，提前刷新歷年全年紀錄，其中最大入超貨品為積體電路，主因台韓同為國際大廠關鍵元件合作夥伴，韓國大量供應DRAM給台廠進行封裝整合所致。

全球第2大記憶體晶片製造商韓國SK海力士（SK hynix）先前表示，將與台灣半導體巨擘台積電合作生產用於AI技術的下一代高頻寬記憶體晶片。台積電、SK海力士均為AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的供應鏈夥伴。

財政部統計處發布統計通報指出，依個別國家、地區觀察，韓國為台灣第5大出口市場，次於中國與香港、美國 、日本及新加坡，同時，也是第4大進口來源，次於中國與香港、美國及日本，顯示雙方經貿往來熱絡。

財政部統計處表示，台灣對韓國貿易長期處於入超（進口總值大於出口總值）狀態，近來在AI供應鏈分工運作下，台、韓互動更見增溫。

反映在數據上，今年1至10月台灣對韓國出口168億美元、占出口總值4.3%，年增11%；自韓進口349億美元、創歷史新高，年增50%，占進口總值10.8%。出、進口相抵後，入超181億美元，提前刷新歷年全年紀錄，且超越日本的167億美元，使韓國成為台灣最大入超來源國。

財政部統計處進一步指出，台灣與韓國同為出口導向的經濟體，產業結構頗為相似，相互進出口的主要貨品按HS 4碼分，多有重疊，均以電子產品為大宗，石油煉製品也占一席之地。

財政部統計處表示，若以入超貨品HS 4 碼觀察，今年1至10月台灣對韓國入超前5大貨品，合計占台灣對韓總入超8成6，其中排名首位的積體電路，入超高達129億美元占總入超規模的約71.3%。

財政部統計處分析，主因韓國在記憶體擁有領先優勢，以及這波AI商機中，雙方同為國際大廠關鍵元件合作夥伴，其大量供應DRAM給國內廠商進行封裝整合所致。

同時，財政部統計處指出，韓國煉油產業頗具規模，加以儲油設施完備，台灣自韓進口柴油、半精煉石油增加，致石油煉製品入超8億美元、占約4.3%居次；電腦零附件、環烴同為持續入超貨品，入超金額落在6至7億美元，分居第3、4名。

財政部統計處表示，鋼鐵結構物方面，因今年以來台灣為建置離岸風場，自韓國採購的鋼鐵製塔及格狀桅桿呈倍數成長，入超金額擴增為5億美元，居第5名。（編輯：張若瑤）1131122

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