TPCA：陸資PCB崛起 今年市占有望躍居第一

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（中央社記者江明晏台北18日電）台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科所出具報告指出，2024全年，陸資PCB產業將快速成長至267.9億美元，全球市占率將提升至32.8%，可能成為全球PCB產值最大；但台資主要客戶與終端產品定位，仍與陸資有所區別。

台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科所近期發布「2024中國大陸PCB產業動態觀測」，報告指出，2023年陸資PCB產業的全球市占率約為30.5%，產值達229.8億美元，位居全球第2。

報告指出，陸資PCB產品類別以多層板（39.3%）、HDI板（27.8%）及軟板（24.2%）為最主要生產類型。應用領域方面，通訊（28.9%）為最大市場，隨後是汽車（26.9%）、電腦（23.8%）及消費性電子（12.1%）。

觀察2024年上半年中國大陸上市PCB廠表現，報告指出，雖然營收普遍成長，但毛利率和淨利率下降的企業仍然較多，顯示出在市場擴展過程中，企業面臨較大的獲利壓力。

展望2024全年，報告指出，陸資PCB產業將快速成長至267.9億美元，年增長率達16.6%，全球市占率將提升至32.8%，陸資PCB將可能成為全球PCB產值最大，而隨著AI應用普及及新能源車搶市，帶動AI伺服器和車用電子相關的PCB需求顯著提升，已成為產業成長的重要驅動力。

報告指出，面對陸資PCB的崛起，台資與陸資廠商的產品結構雖然相近，但主要客戶與終端產品定位仍有所區別，面對新競爭局勢，台資企業須審時度勢，強化技術創新與產品升級，增強在國際市場的競爭力。

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報告表示，中國大陸目前仍是全球最大的PCB生產基地，2023年全球有51%的PCB產品在中國大陸生產，因應地緣政治變化及全球客戶對供應鏈多元化的需求，陸資PCB廠商也加速海外布局，以尋求更大的市場機會，泰國為其首選投資地，截至2024年底，已有27家陸、港資PCB製造商前往泰國投資，將帶動為數可觀的紅色供應鏈陸續赴泰群聚。

根據TPCA在2023年9月發布的報告指出，台灣PCB產值在全球市占中排名第一，但中資企業近年急起直追，估算台資廠以31.97%的市占位居全球第一，陸資廠以31.52%居於第二，接續為日本15.9%、南韓10.67%。（編輯：楊凱翔）1131118