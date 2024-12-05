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核三廠2號機完成大修 核安會5日同意起動

2024/12/5 14:42（12/5 15:29 更新）
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核三廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北5日電）台電日前提出核三廠2號機大修後再起動臨界申請，核安會今天表示，經確認送審文件內容及機組現場狀態可符合要求後，已於下午1時30分同意台電申請，後續核三廠2號機將執行機組臨界及併聯前相關測試，並於完成後提出併聯申請。

核三廠2號機10月下旬起進行機組大修作業，全台核電暫時歸零。

核安會在12月1日接獲台電公司提出核三廠2號機第28次大修後再起動臨界申請後，已就送審文件內容進行審查，並赴現場就大修作業執行再加強查證。

核安會今天表示，經整合送審文件、大修期間現場查證及再加強查證結果，確認送審文件內容及機組現場狀態可符合起動要求後，在今天下午1時30分同意2號機組起動臨界申請。

核安會指出，核三廠2號機已依大修計畫完成反應爐冷卻水系統、安全系統與主汽機發電機等相關設備維護檢查，以及核燃料更換、反應爐螺樁修復等作業。

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核安會表示，本次大修期間發生反應爐蓋1根（總共58根）螺樁鬆脫不易狀況，台電公司依程序提出修復計畫並洽請反應爐設計廠家進行修復，現場作業期間，核安會亦派員進行查證，確認核三廠已完成修復。

後續核三廠2號機將依程序執行機組臨界及併聯前相關測試，並於完成後再依規定提出併聯申請。機組起動階段，核安會亦將進行現場查證，確認電廠依規定執行相關作業。（編輯：林淑媛）1131205

#台電公司
#核三廠
#核安會
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