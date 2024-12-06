商研院：商業服務業景氣至明年4月維持上揚 但升勢減緩

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（中央社記者劉千綾台北6日電）商研院今天發布10月商業服務業景氣循環分析，同行指標綜合指數已連續25個月的上升，雖升勢略有減緩，但預測到明年4月會持續上揚。商業院也提醒，個別產業與部門不均衡，其中住宿餐飲業持續衰退，已低於長期趨勢值。

商研院今天發布最新商業服務業景氣循環指標系統分析，目前總體經濟持續呈現上揚走勢，但個別產業與部門卻明顯呈現不均衡現象。5個景氣循環同行子指標之中，除了住宿餐飲業繼續下降以外，其他一般循環趨勢值均達到長期趨勢值（100）以上。

商研院表示，住宿與餐飲業的景氣循環趨勢值持續下降，今年10月降至96.1，低於7月的98.88，實質GDP的年成長率在今年第2與第3季也分別呈現-0.7%與-3.1%，明顯出現景氣衰退的先兆。值得注意的是，服務業受僱員工人數的成長率一直減緩，已從2023年9月的高點2.5%下降為今年10月的0.6%。

在領先指標7個子指標方面，商研院表示，唯獨運輸及倉儲業景氣循環走勢下行；服務貿易收支淨額雖復甦走勢上行且加快中，但未及回復到長期趨勢值以上，其餘各子指標的循環趨勢值都高於長期趨勢值。

商研院進一步指出，運輸及倉儲業持續下行且降速加快，而低於長期趨勢值，實質GDP年成長率則從去年第2季的高點45.3%，降為今年第3季的1.8%。（編輯：潘羿菁）1131206