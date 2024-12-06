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亞洲資產管理中心高雄專區 兆豐金：當然願意進駐

2024/12/6 18:55
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（中央社記者張璦台北6日電）金管會盼將台灣打造成亞洲資產管理中心，第一步預計與高雄市推動資產管理專區的建置，並於今天率金融機構赴當地參訪。兆豐金控表示，今天深刻感受到高雄招商企圖心，當然願意進駐；華南銀行也指出，將評估於專區設立分支機構。

金融監督管理委員會力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，第一步規劃落腳高雄設立專區。金管會主委彭金隆今天率47家金融機構南下高雄參訪，共16家金融機構簽署合作意向書，擬進駐高雄專區。

根據金管會規劃，資產管理專區將以高雄為起點，預計明年3月發布設立及試辦規定，金融機構可於4月遞件申請，最快7月可正式開始營運。

針對有無意願評估遞件資產管理專區，兆豐金表示，今天赴亞灣深深感受到高雄市長陳其邁及團隊的熱情以及招商企圖心，兆豐當然願意進駐高雄；金管會也正著手處理相關措施，尤其是打通國內外客戶互通管道及產品交易平台，兆豐樂觀其成。

合庫銀行表示，配合政策推動亞洲資產管理中心相關政策，關注中央政府打造地方資產管理專區的相關配套措施計畫，將密切追蹤並審慎評估遞件申請。第一銀行也指出，現正內部評估中。

華南銀行表示，今天赴高雄並簽立亞洲資產管理中心高雄專區合作意向書，華南銀行將依據中央政府打造地方資產管理專區的相關配套措施計畫，規劃評估於專區設立分支機構。

目前兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、華南銀行均已獲准開辦財管2.0。

土地銀行則指出，目前正積極籌備「財管2.0」高資產財富管理團隊並期望及早取得業務執照，另隨時評估前進資產管理專區時機。（編輯：林興盟）1131206

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