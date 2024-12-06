高雄金融專區啟動 彭金隆：最快114年上半年營運

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）金管會打造「亞洲資產管理中心」，高雄為首個試驗點，金管會主委彭金隆今天率50多家金融業者參訪亞灣區，並與市長陳其邁一起啟動「高雄金融專區」合作，會後有16家業者簽約。

彭金隆今天率團到高雄實地參訪，一行人包括國內大型商業銀行、保險、券商及投信投顧等業者近50餘家到亞灣區、高雄金融專區預定地參訪。彭金隆和陳其邁下午出席「亞洲資產管理中心高雄專區」合作啟動儀式，2人共同啟動「高雄金融專區計畫」。

彭金隆致詞時表示，高雄有獨特的優勢和條件，因此在高雄打造首個資產管理專區，希望明年第1季開始開放申請，在明年上半年營運；金管會將持續鬆綁政策，並結合地方政府行政協作，吸引海外資金與人才回流，達到留財引資的目的。

彭金隆說，透過實體虛擬金融聚落形成，將融合境內分行、私人銀行、境外國際分行（OBU）、境外保險子公司（OIU）、境外證券子公司（OSU）與境外分子行串聯，再整合家族辦公室業務，期許這個專區在銀行業務突破的基礎上，進一步加入資產管理產業、法律稅務專業機構與新創等進駐擴大服務，引導海內外資金投資台灣核心產業，繁榮地方經濟。

陳其邁在媒體聯訪時表示，高雄是鴨子划水，3年來持續向行政院爭取「境外資產管理中心聚落」，隨著台灣經濟的發展與金融深化，國內銀行、壽險公司等資產管理規模早已達到百兆元以上，現在正是台灣發展境外金融商品的最佳時機。

陳其邁強調，高雄擁有海空雙港、絕佳的交通優勢，同時也是台灣的製造業重心，近期包含半導體先進製程、電動車、AI智慧科技以及高階軟體服務，陸續投資高雄注入全新的產業量能。

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陳其邁致詞時也說，每個金融機構到高雄，市府都會提供2席船位讓大家使用，高雄生活環境與台北市非常不同，在這裡會提供最完整的中央與地方服務，「大家來這裡高雄一定把各位當寶，服務一定做到位」，經發局和財政局將成立單一窗口提供完善服務。

陳其邁再舉台積電投資高雄例子說，「我一開始也沒想過台積電真的會來」，但機會是留給準備好的人，除了準備好還要很努力，如果不努力機會可能會跑掉。（編輯：郭諭儒）1131206