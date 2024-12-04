彭金隆會商莊翠雲 OIU爭取免稅再延長財部允考慮

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（中央社記者謝方娪、張璦台北4日電）為打造台灣成亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆今天拜會財政部長莊翠雲，針對金管會研議開放保費融資、家族辦公室資產管理等業務課稅面進行釐清，並代業者爭取稅負優惠。會中財政部對於OIU租稅優惠再延長，正面表達將考慮。

另彭金隆預定6日率40家金融業南下高雄踩點，屆時賦稅署代表將一同出席，未來政策發展成熟後，是否可望有租稅優惠討論空間，受業界高度期待。

彭金隆今年5月上任後，拋出亞洲資產管理中心願景，除了勾勒業務開放方向外，為釐清租稅法規、代業者爭取可能的租稅優惠、既有租稅優惠能否適用，彭金隆今天下午前往財政部拜會莊翠雲，就金管會研擬開放的業務方向所涉賦稅問題，廣泛交換意見，並溝通業者疑慮，會議約進行2個小時。

依現行規定，OBU（國際金融業務分行）利息所得及結構型商品交易所得免課稅，為擴大私人銀行業務，金管會研擬開放保費融資並推動家族辦公室資產管理等，業界關注未來一旦確定開放，客戶所得是否須課稅，金管會今天就業者意見與賦稅署交換意見，釐清現行課稅原則。

另一方面，金管會亦表達金融業對於稅負優惠的期待，包括OIU（保險國際業務分公司）服務對象主要為外籍客戶，一旦保單理賠，是否能給予更高免稅額，或牽涉遺產、贈與稅能否給予租稅優惠等。

依國際金融業務條例規定，OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，自條文生效日起算10年，金管會今天亦向財政部表示，希望爭取再延長OIU租稅優惠10年，財政部對此予以正面回應，允諾將考慮。財政部官員表示，相關細節須等稅式支出評估報告出爐，再進一步磋商。

此外，財政部官員也重申，台商資金匯回不見得會有課稅問題，因為海外資金不等於海外所得，例如本金匯回，就並非所得稅課稅標的，因此須視個案判斷資金屬性，如果業者有疑惑之處，都可洽國稅局窗口釐清。

在亞洲資產管理中心政策藍圖中，彭金隆第一步預計與具國際港都特色的高雄市共同規劃推動資產管理專區建置，由地方政府提供行政誘因，如營運場地、租金優惠、費用補貼與行政協助等。

據了解，彭金隆已排定6日南下高雄參訪，除了40家銀行、保險及證券期貨投信業者代表共同南下外，賦稅署代表應金管會之邀，將共同前往。（編輯：翟思嘉）1131204