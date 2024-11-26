金融建言白皮書出爐 銀行公會提金融營業稅解方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北26日電）金融業營業稅部分撥入特別準備金專款專用規定今年底屆期，銀行公會於金融建言白皮書提案，2%的稅款迴歸國庫後，由經濟部每年增編相對預算充實中小企業信用保證基金，替代現行金融機構每年捐助信保基金的款項。

金融總會今天發布「113年金融建言白皮書」，聚焦強化金融韌性與防詐機制、活絡金融發展與業務經營環境、均衡金融科技創新與資安防護、結合金融市場力量推動社會參與永續發展、調適金融監理法規與制度共5大金融主題、30項建言議題、51則具體建議做法。

金融總會表示，賴總統於就職演說中，提出台灣要站穩全球供應鏈的關鍵地位，把握地緣政治變化所帶來的商機，發展「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地企業擴大投資，根留台灣。

金融總會指出，在產業發展政策與國家重大建設計畫推動過程中，金融服務業提供資金籌融、信用保證等工具，透過資金引導配置及金融專業服務，可促進經濟發展正向循環，同時擴大金融市場規模，達成「以金融支援產業，以產業活絡金融」的願景。

其中，受矚目議題為金融業營業稅部分撥入「金融業特別準備金」，專款專用至今年底屆滿，2025年1月1日起迴歸國庫統籌運用。日前財政部長莊翠雲也重申銀行、保險本業銷售額適用稅率沒有規劃要調降、維持5%。

銀行公會提出建議指出，金融營業稅2%的稅款迴歸國庫後，由經濟部每年以此稅款增編相對預算充實中小企業信用保證基金，擴張中小企業信用保證基金能量，同時替代現行金融機構每年捐助信保基金的款項。

銀行公會說明，目前每年金融機構捐助信保基金的款項約新台幣28億元，如經濟部得以金融營業稅稅款編列相對預算充實信保基金，建議金融機構每年無須再捐助信保基金。

銀行公會指出，長期仍以降低金融業營業稅為最終目標，以提升金融業的國際競爭力及稅負公平性。

現行銀行及保險本業銷售額適用稅率為5%，其中3%稅收入國庫統收統支，剩餘2%及其他金融業營業稅款挹注金融業特別準備金。（編輯：張良知）1131126