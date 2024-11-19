今年稅收實徵高於預算數 財長：經濟成長成果

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（中央社記者范正祥台北19日電）立委質詢關注今年稅收實徵高於預算數，財政部長莊翠雲今天指出，去年全國是超過預算數3800億元，中央是2900億元；今年全國大概會超過預算數4000億元，中央會超過3000億元，主要是經濟成長的成果。

財政部最新稅收統計顯示，前10月全國總稅收新台幣3兆2951億元，創同期新高，年增9%，提前達陣全年預算目標，且已高出615億元；財政部估計，今年總稅收將優於預算數約4000億元。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。民進黨立委蔡易餘質詢，今年稅收實徵高於預算數很多。莊翠雲答覆，今年的歲入預算在10月底已經達成全年度目標，稅課收入的成績好。

提及稅收實徵高於預算數，莊翠雲指出，去年全國是超過預算數3800億元，中央是2900億元；今年全國大概會超過預算數4000億元，中央會超過3000億元，主要還是經濟成長的成果。

莊翠雲答覆國民黨立委黃健豪質詢時說，今年稅收實徵超過預算數，將用於增加債務還本。

立法院財政委員會去年審查財政部預算案時通過主決議，對稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本。莊翠雲日前在財委會答詢時說，財政部會遵守這一規定。

此外，6月大宗稅款入庫後，財政部陸續清償債務，長債方面，113年度總預算編列債務還本1150億元，是自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年來新高，財政部已分別於6月6日及6月11日，執行債務還本350億元及808億元，總計還1158億元，較預算編列數增加還本8億元。（編輯：張均懋）1131119