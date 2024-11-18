稅收挹注健保財源？財長：財紀法有限制須通盤考量

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（中央社記者張璦台北18日電）健保署拋出擴大多元財源挹注健保，包含房地合一稅、遺產稅或營業稅。財政部長莊翠雲今天表示，「財政紀律法」有規定，不能將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用等，會再與衛福部、健保署溝通，相關政策須做整體通盤考量。

立法院財委會今天審查114年度中央政府總預算案有關財政部賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度，莊翠雲率相關局處首長列席備詢。

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國民黨立委李彥秀質詢時指出，衛生福利部中央健康保險署拋出構想，應擴大多元財源挹注健保，意即不限於菸捐與公務預算，可比照長照基金有固定的房地合一所得稅、遺產稅，或是日本撥用消費稅（在台灣稱為營業稅）等作法，財政部對此看法為何、支不支持。

莊翠雲回應，健保署的構想是為了健保的永續，但除營業稅的調整涉及廣大層面，108年公布的「財政紀律法」也規定，各級政府及立法機關制定或修法時，不得增訂固定經費額度或比率保障，或將政府既有收入以成立基金方式限定專款專用；財政部會再去與衛福部、健保署溝通相關法規，相關政策須做整體通盤考量。（編輯：翟思嘉）1131118