全年總稅收高出預算數 財部估規模上看5100億元

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部今天公布前11月全國總稅收新台幣3兆5713億元、創同期新高，年增8.6%，且已高出全年預算目標3377億元，主因所得稅、證交稅等主力稅目表現亮眼。財政部估計，今年總稅收將優於預算數4900億至5100億元，規模可望創歷年次高。

財政部今天公布11月全國賦稅收入2761億元、年增4.1%；累計前11月全國賦稅收入為3兆5713億元，較去年同期增加8.6%。前11月實徵淨額已高出全年預算目標3377億元。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，11月創單月新高的稅目為地價稅；寫同月新高稅目則包含總稅收、綜所稅、贈與稅、期交稅、營業稅、地價稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、房地合一稅。

累計前11月創歷年同期新高稅目，除總稅收，還包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅（即奢侈稅）、地價稅、牌照稅、房屋稅、契稅、印花稅、娛樂稅、房地合一稅。

檢視主力稅目表現，營所稅11月實徵淨額47億元、年減29.2%，主因有大額退稅案件；累計前11月實徵1兆1060億元、年增3.8%。劉訓蓉表示，主因去年仍有免辦暫繳措施，基期較低，不過，上市櫃公司112年獲利下滑，使今年結算申報自繳稅款減少，抵銷部分增幅。

綜所稅方面，劉訓蓉指出，11月實徵299億元、年增11.9%，主因扣繳稅款及房地合一課徵所得稅增加；累計前11月實徵淨額7880億元、年增9.3%，主因利息所得扣繳稅款、結算申報自繳稅款、房地合一課徵所得稅均增所致。

劉訓蓉表示，營業稅11月實徵1097億元、年增3.2%；累計前11月實徵6116億元、年增8.6%，主因升息致金融業營業稅增加，國內需求穩定，電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加，但適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。

談及象徵股市動能的證交稅，劉訓蓉分析市場概況，11月初美國總統大選落幕，不確定性消失，且美國聯準會（Fed）降息，激勵大盤指數，不過後續受美國對中國晶片管制升級，以及市場擔憂美國恐加徵關稅、通膨再起等利空影響，雖然輝達財報表現佳為台股帶來利多，全月指數仍較10月下跌。

進一步觀察股市交易量，劉訓蓉指出，11月上市上櫃股票平均每日成交值為4314億元、年增24.3%，挹注證交稅實徵226億元，為歷年同月次高，年增27.2%、連續19個月正成長，但增幅已有收斂，是112年6月以來第3低。

今年受惠AI商機帶動相關類股表現，台股量能維持高檔，劉訓蓉表示，累計前11月證交稅實徵2646億元、創歷年同期新高，年增49%。

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展望後市，劉訓蓉說，貨物稅、菸酒稅要達標全年預算目標確實有難度，不過，在所得稅表現優於預期下，預期今年全國總稅收將高於預算數4900億到5100億元、創歷史次高水準，其中，中央政府部分為3500億至3700億元。

此外，財委會去年審查財政部預算案時通過主決議，對中央稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本；若以中央稅收高於預算數3500億至3700億元估算，增加還本規模有望達185億元。（編輯：楊蘭軒）1131211