中國地方補貼造車新勢力 留下過剩產能與千億爛尾

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（中央社記者廖文綺上海4日電）中國造車新勢力自2014年在地方政府補貼之下快速增長，2019年有超過60家新車企，然而過去幾年，它們中大多數已破產倒閉，留下千萬輛已規劃的過剩產能，與超過人民幣千億元的爛尾融資。

陸媒第一財經報導，2014年是中國造車新勢力元年，蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、奇點汽車和遊俠汽車紛紛創立，許多傳統汽車高管也下場創業。直到2019年，市場上有超過60家造車新勢力（大股東非傳統車企），還有已註冊公司但實際但沒有把車造出來的公司高達400家。

根據不完全統計，過去10年中國23家造車新勢力已經建成和規劃產能共達到了1355萬輛，規劃產能投資達到了人民幣6853億元（下同，約新台幣3兆元）。目前有16家車企已經宣告破產或沒有銷量，合計規劃產能達到了1030萬輛，規劃總投資6065.8億元；預估已落地產能389萬輛，累計融資額1070億元。

這波造車投資熱潮背後不乏地方政府的推動，因為汽車產業鏈長，對地方經濟帶動作用大。各地方政府為了引進汽車項目，往往出資、出土地，給予免費工廠以及稅收補貼。

2023年，神龍汽車在地方補貼推動下發起了「半價購車」行動，把市場推向價格戰。車企遭遇經營困難時，地方政府還會施以援手，給予消費補貼或幫扶資金，一些車企高管認為此舉打亂市場競爭秩序。但隨著大部分造車新勢力的破產、倒閉，地方對造車新勢力生產基地的投資，已經難以收回本金。

2019年後，絕大多數造車新勢力已退出市場，只剩下8家：理想、零跑、蔚來、小鵬、小米、哪吒、極石、合創。後兩者單月銷量還不到50輛。曾是造車新勢力銷量冠軍的挪吒汽車也面臨裁員降薪、被供應商起訴等經營危機。

然而倖存下來的車企還在加速擴張，如蔚來和零跑都有擴建工廠計劃，小鵬兩間工廠年產能達20至30萬輛；小米規劃分兩期建造工廠，年產能各15萬輛。（編輯：張淑伶）1131204