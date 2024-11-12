柳州舉債建地鐵書記被判刑 市委坦承爛尾動手拆除

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（中央社記者邱國強北京12日電）中國地方沉重債務正待中央化解，廣西柳州市大量舉債興建地鐵、輕軌成為爛尾工程，前柳州市委書記鄭俊康因此被重判16年半。中共柳州市委昨天為此開會，公開坦承「爛尾」，並宣布全力整治，拆除爛尾的高架墩柱。

柳州市在鄭俊康主導下，2016年起大舉動工興建地鐵、輕軌等軌道交通系統。2018年更規劃出7條路線、全長達226公里的軌道交通網。但在高額舉債後資金後繼匱乏下，2022年起陸續停工，市內出現大量停工的輕軌高架樑柱，嚴重影響市容及交通，近年來引發柳州民眾強烈不滿。

北京日報報導，鄭俊康7日被一審判刑16年半，獲罪原因之一就是2015年底至2021年間，違反城市軌道交通項目規劃需經國務院審批後，才可由省級發改部門審批立案的規定，在未獲得批覆下，即要求有關單位以舉債融資等方式興建柳州城市軌道交通系統。

根據報導，柳州市委常委會11日召開擴大會議通報鄭俊康案，並專題研究鄭俊康留下的「政績工程」─城市軌道交通系統「綜合整治工作」。會議坦承，這一工程不僅形成「爛尾工程」，且嚴重影響城市交通和環境，為柳州經濟社會發展造成「無可挽回的重大損失」和「極為惡劣的後果」，使柳州背上沉重的包袱。

會議指出，經過「反覆、深入的科學論證」，繼續推進柳州軌道交通工程「已不可行」，透過改造整體利用「也不可行」。必須「深刻反省、引以為戒，放棄幻想、堅決整改，全力整治『爛尾工程』」。

報導指出，會議決定，對於「有安全隱患、影響交通出行、有礙市容市貌、群眾要求拆除意見強烈」的墩柱及搭建的附屬設施，責成柳州市軌道集團進行拆除整改。目前已拆除桂中大道與蓮花大道平交口北側的墩柱，並正拆除桂柳路北側墩柱及搭建的附屬設施。同時，要繼續拆除這類墩柱及附屬設施。

這項會議提到，同時可採納專業機構和權威專家意見，充分論證「哪些需要繼續拆除、哪些可以改造、哪些可以再利用」等綜合處置措施，爭取最大程度降損、挽損。

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但這項會議不忘強調，全市黨員、幹部、群眾要「不信謠、不傳謠，不為誤導、帶偏的信息所惑，自覺維護柳州城市形象」。對編造、傳播、散布謠言等違法行為，將堅決依法嚴肅查處。

2023年11月，中國財政部公開通報8件地方政府隱性債務案例，其中即包括柳州市自2018年至2021年6月間，要求當地國企墊資興建軌道交通，導致新增隱性債務人民幣176.95億元（約新台幣796億元）。（編輯：陳鎧妤）1131112