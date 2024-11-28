兆豐金前3季財操收益180億 明年股利配發現金為主

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（中央社記者張璦台北28日電）兆豐金總經理蕭玉美今天指出，由於台美利差維持高檔，前3季SWAP挹注整體財操收益達新台幣180億元，助攻金控稅後淨利293.21億元，創同期新高；明年股利將以現金為主、股票為輔，實際配發比率尚須綜合考量配發穩定性、現金流量及集團業務發展需求等。

兆豐金控今天舉辦第3季法說會，蕭玉美表示，兆豐金前3季稅後淨利持續創同期新高，達293.21億元、EPS為1.98元，穩居公股金控獲利龍頭；子公司兆豐銀行為集團核心獲利動能，前3季稅後淨利250.92億元，整體放款業務年增6%，手續費收入年增30%，其中財管手收年增33%、企金手收年增51%。

蕭玉美進一步說明，由於台美利差維持高檔，兆豐銀前3季貨幣交換（SWAP）收益與去年同期相當，挹注整體財操收益高達180億元。展望SWAP收益後市，兆豐銀指出，將依據利差變化及市場流動性、資金配置情況，靈活調整操作策略。

會中法人關切股利政策，蕭玉美表示，預計盈餘分配仍將以發放現金股利為主、股票股利為輔；至於實際配發比率，尚須綜合考量獲利、配發穩定性、現金流量及集團業務發展需求，審慎研議。

談及金控整併議題，蕭玉美指出，民營金控整併案的推進，將可能重塑整體市場格局，兆豐集團採取務實、全方位策略，先著重內部成長，包含深化企金、外匯等核心優勢業務，布局消金、財管等高潛力業務，對於外部潛在併購機會，須綜合評估財政部提出的6大要件。

蕭玉美表示，6大要件包含企業文化整合、經營策略一致性、業務優勢互補性、市場定位差異化、員工權益保障、營運據點、整合效益；尤其是如財政部長莊翠雲所強調，任何整併案都必須著重在綜效的展現，考量工會立場，兼顧股東、員工、客戶、國家等4大利益。

展望未來，蕭玉美指出，美國聯準會（Fed）9月、11月宣布降息，隨美國總統大選結束，美國經貿政策調整，市場不確定性增加，勢必造成金融市場的波動度加大，兆豐將密切關注相關變化對全球經濟、金融市場的影響，抱持審慎樂觀態度因應。

針對銀行業務發展，兆豐銀表示，受惠半導體等電子產業出口強勁，預期台灣景氣將持續穩健擴張，有助維持放款成長動能，後續將在平衡風險與收益前提下，提振放款營運量、優化放款結構；目前也規劃發行總額125億元的長期次順位債券，11月取得金管會核准，並於今年年底開始分批發行，希望充實資本、擴充業務量能。

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房貸業務方面，兆豐銀表示，央行9月祭出第7波選擇性信用管制，各行庫也自主控管房貸業務集中度，整體房市買氣降溫，預估第4季房貸成長率會低於第3季，明年也可能會逐月減降；房貸業務將持續以首購、自住等剛性需求為主，聚焦新青安貸款、整批分戶房貸等。

兆豐銀進一步指出，台股屢創新高，國內就業市場穩健成長，薪資也有所提升，消費動能持續成長，支撐理財型貸款、信貸業務需求，未來策略上也將著重相關業務。（編輯：潘羿菁）1131128