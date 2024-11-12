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前10月稅收寫同期新高 財政部估全年高出預算數4千億

2024/11/12 17:28（11/12 17:39 更新）
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財政部公布前10月全國總稅收新台幣3兆2951億元、創同期新高，年增9%，提前達陣全年預算目標。（示意圖／中央社檔案照片）
財政部公布前10月全國總稅收新台幣3兆2951億元、創同期新高，年增9%，提前達陣全年預算目標。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北12日電）財政部今天公布前10月全國總稅收新台幣3兆2951億元、創同期新高，年增9%，提前達陣全年預算目標，主要歸功綜所稅、營所稅、證交稅等主力稅目表現佳。財部估計，今年總稅收將優於預算數4000億元，規模可望創歷年第3高。

財政部今天公布10月全國賦稅收入3498億元、年增50.9%；累計前10月實徵徵3兆2951億元，較去年同期增加9%，占全年預算數101.9%，提前達陣全年預算目標，且已高出615億元。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，累計前10月創歷年同期新高稅目，除總稅收，還包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、特銷稅（即奢侈稅）、房屋稅、契稅、印花稅、娛樂稅、房地合一稅。

梁冠璇指出，前10月實徵淨額已達全年預算數者，包括贈與稅、特銷稅、遺產稅、期交稅、證交稅、綜所稅、營所稅、印花稅、契稅、房屋稅及娛樂稅。

進一步檢視主力稅目表現，隨暫繳稅款陸續入帳，營所稅10月實徵2412億元、年成長73.2%，累前10月實徵1兆1013億元、年增4%。

梁冠璇說明，去年財政部為減輕受疫情影響企業的繳稅資金壓力，仍提供免辦營所稅暫繳措施，今年企業則需如期申報，且因今年上半年上市櫃公司獲利佳，挹注暫繳稅收表現，以致10月營所稅實徵淨額年增幅較大。

綜所稅方面，10月實徵467億元、年增15.8%，累計前10月實徵7581億元、年增9.2%；梁冠璇表示，央行升息導致利息所得扣繳稅款增加，同時，房地合一課徵所得稅、結算申報自繳稅款均成長所致。

象徵台股動能的證交稅10月實徵213億元、寫歷年同月新高，年增40.6%、連續18個月正成長。

梁冠璇分析，台股很容易受國內外政經情勢影響而波動，10月雖有輝達晶片設計瑕疵問題、美國總統大選等變數，導致股市投資觀望氣氛濃厚，但美國經濟仍屬穩健，且市場預期中國刺激經濟措施將發酵，進而推升陸港股ETF交易量能。

她進一步指出，台積電在法說會釋出利多，種種因素助攻10月台股上市上櫃股票平均每日成交值達4311億元、年增38.3%，帶旺證交稅表現。

同時，梁冠璇指出，今年以來，人工智慧（AI）熱潮支撐台股交易量能，證交稅累計前10月實徵2420億元、創歷年同期新高，年增51.4%。

此外，梁冠璇指出，貨物稅、菸酒稅、健康福利捐等截至10月達成率落在8成左右，能否達標全年預算數，仍待審慎觀察。

展望未來，梁冠璇表示，除證交稅、所得稅表現俱佳，國內零售、餐飲與製造業情況也不錯，可帶動營業稅收，綜合評估下來，預期今年全年的全國總稅收，將高於預算數約4000億元。

若如預估，總稅收實徵高於預算數4000億元，將是歷年第3高水準，也是連續4年稅收表現優於預期。（編輯：潘羿菁）1131112

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