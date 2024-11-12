全體上市公司10月營收3.9兆元 年增11.9%

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）證交所今天表示，包含本國上市公司943家，以及第一上市公司（含創新板）83家，共計1026家上市公司申報10月營收達新台幣3兆9154億元，較去年同期成長11.9%；其中10月營收成長的上市公司有608家，衰退公司418家。

證交所表示，10月營收成長較大產業包括建材營造業因大型工案銷售認列收入，綠能環保業因工程案件依進度認列收入，水泥工業因個別公司受惠合併公司業績，10月營收較去年同期成長。

10月營收衰退較大產業包括油電燃氣業因杜拜原油均價下跌，玻璃陶瓷業因中國房地產景氣不佳，塑膠工業因市場需求減少，表現較去年同期衰退。

另統計全體上市公司今年前10月累計營收達34兆1748億元，較去年同期成長12.17%，其中營收成長公司667家，衰退公司359家。

前10月營收成長較大產業包括航運業，主要受惠地緣政治效益使運價及運量上漲，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，以及金融保險業因保險淨收益及投資收益增加，帶動今年以來營收較去年成長。（編輯：張均懋）1131112