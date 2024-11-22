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彭金隆：保險法修法多是應急 考量結構性修法

2024/11/22 11:53
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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會主委彭金隆今天表示，現在保險法都是應急、反射性修法，容易顧此失彼很可惜，作為歷年來最了解保險法的主委，他將研議「結構性修法說不定是市場需要的。」

台灣保險法學會今天主辦第10屆兩岸保險法論壇，台灣保險法學會理事長林建智會中提到，他長年在學術領域，看到保險法充滿文字矛盾，會製造很多不必要的爭議；另一方面，金管會鼓勵金融保險創新，但實際上很多障礙來自法規，若法規無法改革，障礙會一直在那裡。

林建智表示，他過往曾借調至金管會擔任專任委員，當時他希望推動保險法改革，但當時官員給予的訊息是難度很高，修法僅能片片段段、法規永遠不合時宜，考量主管機關可能有包袱等限制，未來保險法改革或可由外圍單位發動，較能達到完整改革目的。

彭金隆致詞時透露，接下金管會主委職務前，他是保險法學會常務監事，深入參與保險法學會運作，保險法學會基本上幾乎集結所有台灣研究保險法的學者專家，涵蓋老中青各代。

彭金隆說，保險法為產業最重要的根本大法，保險財務、投資或營運專家都必須遵守保險法規定，換言之，保險法訂得好與壞，會直接影響所有保險業運作、甚至整體金融業運作。

彭金隆坦言，現在保險法修法都是應急式、反射式修法，遇到什麼問題修什麼，容易顧此失彼很可惜，作為歷年來最了解保險法的主委，回去將和保險局研究，「結構性修法說不定是市場需要的。」

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彭金隆指出，過去保險法並非沒有大規模修法前例，2001年保險法曾經歷一次大幅修改，但現在面臨科技、永續等新發展，現行業法有關投資規定是否還能吻合永續、綠色金融及低碳減碳趨勢，資本適足規定是否發揮指引作用，讓保險業努力協助產業社會淨零，值得探討。

不僅如此，彭金隆提到，現在市場討論的實質資產代幣化（RWA）或虛擬資產，都將直接牽涉跨業別直接交易，不是傳統所能理解的模式，待明年虛擬資產推進立法，也勢必會直接衝擊保險相關服務，值得深思討論。（編輯：張均懋）1131122

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