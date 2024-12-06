亞資中心高雄專區2025年營運 16家業者有意進駐

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（中央社記者謝方娪、張璦台北6日電）金管會力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，第一步規劃落腳高雄設立專區。金管會主委彭金隆今天率47家金融機構南下高雄參訪，共16家金融機構簽署擬進駐高雄合作意向書，根據金管會規劃，高雄專區將於明年間正式開始營運。

知情官員受訪透露，今天共有16家金融機構簽署意向書，其中包括14家銀行、1家投信及1家券商，將響應進駐亞資中心高雄專區。14家銀行中，有11家為已獲准開辦財管2.0業務的銀行，另還包括聯邦銀、渣打銀及星展銀。

金管會力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，第一步預計與具國際港都特色的高雄市共同規劃推動資產管理專區建置，並由地方政府提供例如營運場地、租金優惠、費用補貼與行政協助等誘因。彭金隆今天與央行、財政部及47家金融業者赴高雄參訪，並參加高雄市政府「亞洲資產管理中心高雄專區合作啟動儀式」。

金管會表示，設置高雄資產管理專區是推動亞洲資產管理中心計畫中非常重要的子計畫，由金管會政策鬆綁結合地方政府行政協作，除可發揮地方特色落實南北金融市場均衡發展外，更是台灣過去未曾嘗試的金融營運模式創舉。

金管會指出，透過實體虛擬形成金融聚落，將融合境內分行、私人銀行、境外國際分行（OBU）、境外保險子公司（OIU）、境外證券子公司（OSU）與境外分子行串聯，再整合家族辦公室業務，希望吸引海外資金與人才回流，達到留財引資目的。

金管會說明，資產管理專區將有5大開放亮點，包括法規鬆綁與程序放寬、放寬跨境金融服務、多元化商品與服務、增加資金運用彈性及與專區資產管理公司合作等。

金管會表示，期許專區在銀行業務突破基礎上，進一步加入資產管理產業、法律稅務專業機構與新創等進駐擴大服務，促進境內外財富管理業務發展，更進一步引導海內外資金投資台灣核心產業，繁榮地方經濟。

根據金管會規劃，資產管理專區將以高雄為起點，預計明年3月發布設立及試辦規定，金融機構可於4月遞件申請，最快7月可正式開始營運。

金管會強調，此專區實施將以示範性試點方式進行，金管會將在一定期間內檢討專區政策放寬與創新措施，以確保發展成果符合產業期待，也期盼成功模式未來可複製至到其他地方政府。

財政部則表示，今天賦稅署有派代表赴高雄亞灣參觀、了解政策願景，未來將持續支持亞洲資產管理中心藍圖規劃。（編輯：林克倫）1131206