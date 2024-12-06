歐洲商會年度大會 張瀚書獲選2025年度理事長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北6日電）歐洲商會表示，國際通商法律事務所法學博士張瀚書將擔任2025年度歐洲商會理事長，任期一年，並由華德士台灣總經理文岳翰擔任副理事長；即將卸任的理事長尹容則成為歐洲商會首位名譽理事長。

歐洲商會今天發布新聞稿表示，張瀚書（H Henry Chang）由新一屆理事會，在年度會員大會（AGM）後的首次會議中選舉產生，任期一年。會議中也選出文岳翰（John Winter），擔任副理事長。

此外，歐洲商會宣布，即將卸任的理事長尹容（Giuseppe Izzo）獲得理事會選舉，成為歐洲商會首位名譽理事長，以表彰前後陸續擔任過6任理事長的卓越貢獻，這也是歐洲商會1988年成立以來的第一人。

尹容也在今天的會員大會上提出年度報告，他表示，2024年對於商會而言是成功的一年，舉辦了多場高規格活動，會員組成仍保持多元化。在政府關係方面，商會全年與台灣多個部會及政府機構保持定期互動，積極推廣會員的商業權益。

政策倡議方面，商會在2024年建議書提出的議題中，有24%議題獲得解決或實質進展，成績為歷年最佳。

歐洲商會表示，2024年活動表現十分活躍，不僅邀請到新上任總統賴清德出席歐洲日晚宴，更邀請本地及國際知名講者舉辦多場活動。此外，商會還與政府機構、媒體及非政府組織合作，參與或籌辦了眾多會議、研討會及論壇，成果豐碩。（編輯：林興盟）1131206