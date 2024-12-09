政局動盪亞幣走弱 新台幣終止連4升收32.47元

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）受到敘利亞阿塞德政權垮台，以及韓國戒嚴風暴餘波盪漾影響，新台幣兌美元今天隨亞幣走貶，收盤收32.47元，貶6.2分，匯價終止連4升，交投相對清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅11.76億美元。

外匯交易員分析，美國上週公布的就業數據，提振市場對聯邦準備理事會（Fed）12月降息的希望，美元指數一度走軟，不過敘利亞變天，市場憂心中東局勢更加動盪，避險情緒升溫，美元指數一度重返106大關。

外匯交易員接著指出，韓國戒嚴風暴的影響持續發酵，在野黨提出彈劾案，但表決未通過，政局不穩引發市場憂心，今天韓國股匯雙雙重挫。

儘管台股震盪收小漲，新台幣兌美元今天以32.435元開盤後，受到亞幣走弱拖累，貶幅逐步擴大，最低觸及32.518元。

央行統計，美元指數今天升值0.24%，日圓下跌0.17%，新台幣貶值0.19%，人民幣下跌0.22%，韓國方面，則因政局不穩影響投資信心，熱錢撤離，股匯雙殺，韓元暴跌0.92%。（編輯：翟思嘉）1131209