達運光電掛牌上市 盼AI提升智慧聯網精準度

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（中央社記者潘智義台北11日電）寬頻放大器廠商達運光電今天以承銷價每股68.8元掛牌上市，達運光電看好物聯網（IoT）技術的軟硬體整合，隨著市場對智慧監控、醫療照護、科技執法等IoT應用需求上升，也運用AI技術提升智慧聯網應用的精準度。

達運光電是亞洲唯一通過北美系統業者認證的寬頻放大器廠商，同時也是北美少數主要的寬頻設備供應商之一。

面對全球對智慧聯網需求的快速增長，達運光電表示，看好物聯網（IoT）技術的軟硬體整合，結合射頻、光訊號處理等技術的經驗，開發出包括車牌辨識、影像雲端監控等多種人工智慧（AI）應用平台。

達運光電指出，隨著全球對智慧聯網及物聯網（IoT）解決方案需求的迅速攀升，憑藉寬頻建置經驗，結合人工智慧（AI）、大數據技術與智慧聯網平台，加速其物聯網技術的整合發展。

物聯網市調公司IoT Analytics預估，全球網路互聯裝置將由2022年的143億顆成長到2027年的297億顆，平均年成長率為16%。

根據GlobalData產業報告顯示，2023年物聯網市場產值已達9696億美元，預估2027年將高達1.7兆美元。

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達運光電說明，主要產品與服務可分為寬頻網路設備及智慧聯網（AIoT）兩大產品鏈。寬頻網路設備涵蓋頭端光傳輸設備、RF寬頻放大器、光節點收發訊機、光纖影音接收器、光纖頭端影音發射機、高功率光放大器，以及GPON/XGPON等多波長射頻光纖訊號設備。

智慧聯網產品包括感測器、監視設備、影像擷取、監控伺服器、車牌及人臉辨識系統、智慧安防與醫療平台、IoT設備管理平台及戰情中心管理平台等。（編輯：張均懋）1131211