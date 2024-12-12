川普放鬆監管有利科技股 那指首破2萬點大關

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（中央社紐約11日綜合外電報導）美股那斯達克綜合指數今天盤中首度突破2萬點大關，科技股漲勢沒有放緩跡象，市場預期美國總統當選人川普上任後將放鬆監管，並押注人工智慧（AI）將推動未來幾季獲利成長。

路透社報導，輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）及蘋果（Apple）等科技巨頭股價持續攀升，推動以科技股為主的那指勁揚。

那指今天盤中上揚1.6%，來到20001.42點，再創歷史新高。那指今年為止已漲逾33%，跑贏標準普爾500指數及道瓊工業指數。

在川普（Donald Trump）今年11月初贏得美國總統大選、共和黨橫掃參眾兩院後，那指首度突破1萬9000點大關。

市場預期川普上台後實施減稅及放鬆監管政策，可能有利於科技巨頭，而聯邦準備理事會（Fed）實行貨幣寬鬆政策，可能有助維持美國經濟蓬勃發展。（譯者：陳正健）1131212