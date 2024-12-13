資策會攜手日本青森縣簽MOU 共同培育數位人才

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（中央社記者蘇思云台北13日電）資策會董事長黃仲銘今天和日本青森縣知事宮下宗一郎簽署合作備忘錄（MOU），青森縣企業將為台灣學生提供多元實習機會，並支持大學交換學生計畫，雙方後續將共同推動台日雙邊數位人才培育、實習交流與產學合作計畫。

資策會今天發布新聞稿，為拓展台日高科技產業的交流，日本青森縣知事宮下宗一郎率日本產業代表團訪台。青森縣是日本農業大縣，也是著名蘋果產地，除了擁有農業資源及食品加工技術外，近年來也積極朝向精密製造與電子產業發展。

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宮下宗一郎指出，這次訪台，希望促進雙方在技術創新與產業升級上的交流合作，也期待透過人才的雙向交流，為兩地產業注入動能。

黃仲銘表示，這次合作將深化數位領域的人才培育與交流，透過學術與實務的雙向互動，提供創新的學習與成長平台。同時，青森縣企業將為台灣學生提供多元化的實習機會，並支持大學交換學生計畫。資策會與青森縣將攜手推動產學合作，儲備更多優秀人才。（編輯：林興盟）1131213