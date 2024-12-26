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資策會攜手2大學啟動AI教育合作 迎戰人才缺口

2024/12/26 18:33
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（中央社記者蘇思云台北26日電）台灣近年面臨AI人才短缺，資策會今天分別跟國立高雄餐旅大學、長榮大學簽署合作協議，啟動生成式AI技術教育合作。資策會將提供生成式AI能力認證與教材，授權學校使用，希望幫學生提升AI實踐能力。

資策會今天發布新聞稿，資策會董事長黃仲銘在長榮大學的簽約儀式中表示，生成式AI技術已成為現代科技的核心，教育作為培養知識與技能的基石，對生成式AI的應用非常重要。

代表資策會與高雄餐旅大學簽約的資策會副執行長蕭博仁提到，資策會透過跟學校合作，相信能為教育界注入創新能量。

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資策會表示，在這次合作中，資策會授權提供生成式AI教材，兩校將結合自身的教學資源、融入課程，並規劃為教師提供專業培訓，幫助師生參與生成式AI能力認證。長榮大學與高雄餐旅大學校長對合作樂見其成。

資策會數位教育研究所（教研所）長期培育資訊科技人才，已推出多項生成式AI能力認證及生成式AI美術設計能力認證等專業證照考試，與超過30所學校、20家公協會與培訓機構合作推動。資策會生成式AI相關教材與認證也已經跟超過100家企業合作。（編輯：楊蘭軒）1131226

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