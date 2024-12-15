全國科學技術會議16日登場 台積電魏哲家將出席引言

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（中央社記者張璦台北15日電）每4年召開1次的全國科學技術會議將於明天登場，聚焦智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續等4大主軸，根據公開議程，總統賴清德、行政院政務委員吳誠文將致詞，台積電董事長暨總裁魏哲家將為開幕式引言。

行政院為強化國家政策規劃與資源整合運用，每4年召開1次「全國科學技術會議」，匯集產學研各界建言，聽取社會需求，凝聚對未來4年國家科技發展計畫的共識，今年會議將於明天登場。

吳誠文今天在社群平台臉書，發表以「科技為人，勿讓出生人口持續下降」為題的貼文。

吳誠文表示，幾天前內政部公布今年11月新生兒出生數為1萬2557人，連續11個月負成長，65歲以上人口數為447萬3116人，占19.11%。預估今年總出生人數會低於去年，甚至出現龍年出生數低於虎年的現象，沒有意外的話，明年台灣會正式進入超高齡國家。

吳誠文指出，兒童人口日漸減少終將使任何偉大的計畫成為幻影，如果生命越來越被壓縮，生活越來越辛苦，就越來越沒有生育子女的誘因與勇氣，人口也必然逐漸老化；紮實的教育與快樂的生活是維持健康人口的根本，也是國家社會的根本，以及所有國民的期盼。

吳誠文指出，明天起，為期3天的第12次全國科學技術會議將揭開序幕，為落實賴總統「韌性台灣、均衡台灣、健康台灣」的國政願景，在討論未來國家科技發展的原則與方針時，強調要達到均衡區域、均衡產業的發展目標。

吳誠文表示，希望利用人工智慧（AI）發展適合各行各業的創新應用，整合不同的產業，包含科技業、製造業、服務業等，並培育跨域人才，善用AI系統以彌補人力不足，甚至無限擴充人的能力以增進社會福祉，凸顯科技發展的共榮特色；畢竟，科技發展是為了促進人類福祉，不該讓出生人口持續下降。（編輯：楊蘭軒）1131215