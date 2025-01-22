吳誠文：能源是淨零關鍵 未來可評估進口替代燃料

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（中央社記者張璦台北22日電）國科會主委吳誠文今天表示，淨零過程中，能源是關鍵，不然再怎麼努力，可能達不到最終目標，目前台灣綠能來源占比以光電、風電最重，但可能無法完全滿足需求，將來可能評估大量進口綠氨等替代燃料。

國科會於今天舉行「公民社會的淨零沙盒實驗—以科技力、社會力、網絡力構築淨零社會基盤」成果發表會，現場200多人與會，透過公民科展及新書發表方式，呈現沙盒計畫35組試點團隊的執行成果，包含包含永續能源、循環經濟、自然碳匯、低碳農業、低碳產業與綠色生活等領域。

行政院政委兼國科會主委吳誠文表示，全世界正面臨氣候變遷、溫室氣體排放問題，減碳成為重中之重，淨零過程中，如果能源的議題不解決，再怎麼努力，可能都達不到最終目標。

吳誠文指出，隨台灣進入綠能時代，目前綠能來源占比以太陽光電、風電最重，但可能無法完全滿足需求，所以必須要有進口替代燃料的解方，除天然氣，也可能評估大量進口綠氨等，盡早規劃基礎建設，如接收站搭配執行。

吳誠文進一步表示，以氣換煤是台灣政府下定決心會走的方向，致力大量減少碳排，同時也努力製造自己的綠色能源，比如小水利、微水利發電就是一個很好的觀念，雖所占比例不高，但它喚起整體社會對於減碳的意識。

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同時，吳誠文說，國科會也很願意協助學術研究團體、機構的教授與研究人員，開發更有效率的發電機，以及儲存、配送機制；國科會轄下的科學園區，也會朝與生態、居民共存的方向發展。

目前國科會南科管理局規劃在台南園區新設與環境、在地居民共榮的「生態科學園區」，並將以半導體、AI、資安科技、淨零及前瞻能源等新興科技，為主要產業核心。（編輯：潘羿菁）1140122