嘉里大榮聚焦6大業務 沈宗桂：以數據化提升獲利

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（中央社記者江明晏台北18日電）嘉里大榮前3季每股盈餘達1.7元，未來聚焦路線運輸、倉儲管理、醫藥物流、高科技物流、快遞配送及冷鏈服務等6大核心業務，董事長沈宗桂表示，獲利成長動能來自加碼投資，看好經過數據化和配送流程優化提升效率。

嘉里大榮物流今天召開法人說明會，前3季營收新台幣93.25億元，年成長4.67%；其中，貨運運輸收入成長近6%，電商貨量持續穩定成長，核心業務營業利益年增6.62%，前3季每股盈餘達1.7元。

展望第4季，沈宗桂表示，傳統物流旺季及雙11、雙12電商節日的熱潮進一步帶動業績表現，憑嘉里集團提供的一站式物流服務，從海空運輸、進口報關、拖櫃、倉儲管理、理貨加工到配送，目前集團每日平均配送貨物量已達60萬件。

倉儲設施方面，嘉里大榮表示，現有2萬7000餘坪的常溫與低溫倉儲設施，擁有超過13萬個儲位，使用率較去年同期成長15%，進一步強化供應鏈服務能力，支撐業務長期穩健發展。

此外，在政府支持下，嘉里大榮參與經濟部產業發展署計畫，率先於第4季導入3.49噸國產電動貨車，並運用低碳物流平台計算碳排放量，結合AI技術優化配送路徑，推動綠色運輸服務，逐步建構低碳物流車隊。

展望2025年，沈宗桂表示，將積極擁抱AI技術數據化與智慧化倉儲等創新應用，聚焦6大核心業務，包括路線運輸、倉儲管理、醫藥物流、高科技物流、快遞配送及冷鏈服務。

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針對醫藥物流領域，嘉里大榮表示，子公司嘉里醫藥物流正積極轉型，構建商流服務平台，隨著電商及AI產業的快速崛起，貨櫃運輸與海空運需求同步成長，將持續擴展相關業務版圖。

快遞業務方面，嘉里大榮已重整嘉里快遞於六都與新竹的配送結構，大規模引入電動三輪車，專注服務電商業務；高科技物流領域深耕科學園區電子產業供應鏈，提供保稅倉儲及配送服務，受惠供應鏈龐大物流需求，每年都有雙位數成長，滿足客戶精密物流需求。（編輯：張良知）1131218