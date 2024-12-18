紡織業成立超臨界無水染聯盟 推廣綠色紡織新技術

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）染整廠義裕今天宣布號召康那香、弘裕、至成、皇加、晉愷、媽祖風帆等台灣多家紡織廠，成立「超臨界無水染聯盟」，推廣新的無水染技術，盼減少傳統染整過程的水資源消耗，降低廢水排放對環境的衝擊，呼應綠色紡織新趨勢。

義裕董事長謝曉慧今天表示，環保議題已不再只是企業的選項，而是無法迴避的共同責任。過去染整業常被視為高耗水、高污染、高耗能的三高產業，背負惡名，此次超臨界無水染聯盟成立，代表業界首度以集體行動，將新的超臨界無水染（SFD）技術導入產線。

義裕介紹，SFD技術是以二氧化碳取代水作為染色介質，因為無水，不僅可以解決染整過程的廢水排放問題，並可大幅降低染料用量，同時實現染料滲透力與牢固度的提升。使用二氧化碳作為染色介質可以真正做到「減碳」，且使用過的二氧化碳還可回收再利用。

紡織產業綜合研究所所長李貴琪表示，面對環保趨勢，無水染色的超臨界流體染色，改善過去傳統紡織造成的水污染問題，可實現綠色生產目標。

此次超臨界無水染聯盟成立，透過串連國內紡織上下游供應商共同加入，讓綠色紡織的目標能夠真正落實。（編輯：張良知）1131218