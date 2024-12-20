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Fed宣布降息推升國際油價 下週汽柴油估漲1角

2024/12/20 13:46
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（中央社記者曾智怡台北20日電）美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息1碼，加上美國商用原油庫存續降，國際油價上漲。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估23日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價皆調漲新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油零售價維持每公升28.6元，95無鉛汽油每公升30.1元，98無鉛汽油每公升32.1元，超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至12月19日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶73.76美元，較上週每桶73.03美元上漲0.73美元；新台幣兌美元匯率為32.537元，較上週32.483元貶值0.054元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽、柴油每公升零售價皆調漲1.3元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估23日凌晨零時起，汽、柴油每公升零售價皆調漲0.1元。（編輯：翟思嘉）1131220

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