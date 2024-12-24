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鴻海拚收購日產股權 雷諾汽車：不予置評

2024/12/24 10:10
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（中央社東京24日綜合外電報導）中央社19日引述產業人士披露，鴻海正在與日產汽車大股東雷諾洽談釋股意願，並派出曾是日產高層的電動車策略長關潤（Jun Seki）赴法國洽商。日媒指出，雷諾已就此回應。

日本放送協會（NHK）報導，法國雷諾汽車（Renault）對此表示「不予置評」。

另外，日本兩大汽車製造商本田（Honda）與日產汽車（Nissan Motor）昨天宣布啟動經營整合談判，法國雷諾汽車發布聲明表示，「理解兩間公司的協商仍屬初期階段，身為主要股東，我們將與日產協議，並基於雷諾與其相關利害關係者的最大利益，評估所有選項」。

本田與日產決定邁向經營整合，預計2025年6月簽署正式契約，2026年8月讓新成立的控股公司上市。屆時本田與日產將成為子公司並下市，但會維持各自品牌。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1131224

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