加幣直直落 台貿中心：台加經貿合作最好時機

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（中央社記者程愛芬溫哥華24日專電）加拿大經濟低迷、加幣匯價直直落，看起來充斥著悲觀氣氛，但在溫哥華台灣貿易中心主任邱仕敏眼裡，這卻是台加經貿合作最好的時機。

邱仕敏抵達加拿大推展經貿已有一年多時間了，透過不斷拜訪加拿大政商學界並進行產業研究分析，他對中央社說：「以台加之間的交流來說，現在是最好又最關鍵的時機了。因為加拿大正積極尋找優質的經貿合作夥伴，而對有意進行跨國投資的台灣廠商來說，相對弱勢的加幣是一個吸引力。」

併購加拿大公司最近成為北美金融圈的熱門話題，美國金融科技公司Fiserv昨天宣布，將以2.015億加幣（約45.9億台幣）的價格收購加拿大支付系統Payfare。邱仕敏說：「美國企業正在尋找好的加拿大投資標的，台灣企業也可以『湊熱鬧』，因為加拿大有價值的資產很多，首先是智慧財產權，二是天然資源，三是房地產。如遇到合適的標的物，現在不下手，更待何時？」

加拿大的創新科技很強大，一些高端技術的智慧財產權是握在大學內所設的研究中心或是大學掌控的企業內，邱仕敏過去幾個月陸續拜訪了加拿大一些知名大學的科研中心，意外挖掘到一些寶貝。

他說：「例如薩克其萬大學（University of Saskatchewan）內的量子計算中心和IBM與西門子都有合作，他們知悉台灣科技產業很有優勢，因此也很有興趣與台灣廠商合作。又如維多利亞大學航太研發中心在無人機領域很出色，其流體力學是強項，很期盼結合台灣強大的通訊電子技術，共同打造新一代無人機。」

邱仕敏表示，加拿大有尖端技術，但缺乏商品化能力，台灣可補其不足。「過去加拿大高度依賴美國，美國有商業市場，所以加拿大的技術會直接與美國對接，但川普重回白宮將衍生許多不確定因素，加拿大需要擴大合作對象，而台灣具有資金、人才、技術、營銷等多方優勢，加上價值觀相近，很容易與加拿大一拍即合。」

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邱仕敏稱台灣若要在國際上尋求好技術，總習慣把目標放在美國，他鼓勵企業可試著把目光轉向加拿大。

台灣與加拿大已簽署投資促進及保障協議（FIPA），雙方並共同採認「供應鏈韌性合作架構」，聚焦關鍵礦物價值鏈、潔淨燃料及再生能源、綠色及韌性運輸，以及先進製造、研發、人才培育及創新等領域，邱仕敏希望台加彼此在產官學交流的腳步更積極，以強強聯手的姿態，讓彼此共創雙贏。（編輯：高照芬）1131225