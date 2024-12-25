桃機第3航廈自駕車標案爭議 成運：盼誠信解決

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）桃園國際機場公司24日指出，第3航廈自駕車因得標廠商成運汽車違反規定已通知解約，將重新招標。成運汽車今天晚間表示，未曾出現工期延誤，已委請律師以誠信解決爭議。

桃機公司24日確認在第3航廈的自駕車旅客運輸系統，因得標廠商成運汽車違反規定已通知解約，將重新招標；第3航廈完工後，自駕系統若還未上路，初期以有人駕駛的車輛替代。

桃機公司說明，19日發函成運汽車終止「第三航站區旅客運輸系統工程」採購契約。

成運汽車今天晚間聲明指出，今年2月開工以來，積極投入業主主辦的各項設計工作會議和參與其他工程標的協調會議，並依照契約規定完成所有的計畫書及設計文件，施工進度不僅完全符合契約要求，且始終領先業主的規劃進度，未曾出現工期延誤。

有關自動駕駛系統設計，成運表示，考量外界對理立系統公司的質疑，成運汽車以提升公共運輸服務品質與安全為最高指導原則，在不變更理立系統分包資格的前提下，盼加入引領自駕科技與技術專業的工研院共同合作，盼如期如質履約。

成運指出，桃機公司未能充分理解成運汽車的主張，12月19日單方面終止契約，成運深感遺憾。

成運表示，目前已委請律師依政府採購法、雙方契約等相關規定，以誠信解決爭議。成運指出，始終承諾盡最大努力尋求履約完成，以符合國家及公眾利益。（編輯：張良知）1131225