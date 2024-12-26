印尼勞工部副部長：2025年紡織業恐裁員28萬人

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（中央社記者李宗憲雅加達26日專電）印尼勞工部副部長伊曼努爾表示，紡織業的裁員人數可能大幅增加，從今年裁員8萬人增至明年的28萬人。他透露，目前已有60間紡織公司正計劃裁員，可能影響多達20萬名員工。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，印尼勞工部副部長伊曼努爾（Immanuel Ebenezer Gerungan）25日在記者會上表示，根據他們所統計的數據顯示，明年紡織業可能裁員共28萬人。

伊曼努爾透露，有60家紡織公司正計畫裁員，可能影響多達20萬名員工。

他說：「我們正努力防止裁員（的狀況），也不希望得出令人感到悲觀的結論。減少裁員人數仍有希望。」

伊曼努爾表示，印尼紡織業陷入困境的主因是2024年第8號貿易部長令，該命令放寬了進口政策，主要目的是要解決港口貨櫃擁塞問題，但卻導致更多原物料和製成品進入當地市場，削弱了印尼國內工業的競爭力，最終迫使產業界裁員。

伊曼努爾補充：「我們希望保護員工，但這項規定為印尼紡織業帶來龐大風險。」他認為，修改進口法規可能可以解決裁員問題。

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時代報（Tempo）等多家媒體多次報導，印尼紡織業正陷入困境，並將矛頭指向中國便宜產品，指大量來自中國的便宜產品湧入市場，導致數十家紡織廠面臨倒閉危機。

印尼纖維和長絲生產商協會（APSyFI）曾表示，紡織業已低迷一段時間，主要原因包括東協與中國簽訂自由貿易協定後，加劇與中國便宜進口產品的競爭。另外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄烏戰爭也衝擊紡織業。（編輯：陳承功）1131226