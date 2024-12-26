慧保科技稱整合保險存摺 壽險公會：完全不實

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（中央社記者謝方娪台北26日電）工研院成立的慧保科技表示，旗下「醫起付」平台整合保險存摺。壽險公會今天駁斥，公會從未與慧保科技進行任何形式合作或系統介接，要求慧保科技即刻停止不實宣傳。

壽險公會今天發布聲明表示，保險存摺為壽險公會與保險業者共同開發的專業服務平台，已於今年1月1日取得商標註冊，任何未經授權的機構或平台，皆不得使用此名稱。

壽險公會指出，保險存摺資料使用須經民眾註冊並升級為白金會員後，明確授權壽險公會在特定範圍內使用，民眾從未授權壽險公會得將資料提供予慧保科技。

壽險公會強調，從未與慧保科技進行任何形式合作或系統介接，慧保科技宣稱「整合保險存摺」說法完全不實。

壽險公會表示，此類虛假宣傳資訊不僅誤導民眾，更可能危及民眾個資安全，公會要求慧保科技即刻停止不實宣傳，並於3日內公開更正說明。

至發稿時間為止，工研院表示，仍在了解中。

壽險公會指出，公會保留循法律途徑維護權益的權利，提醒各界勿轉述未經查證的保險存摺相關訊息，以免觸法。（編輯：張良知）1131226