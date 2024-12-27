吳明昌：台糖新養豬場明年完工 鎖定日星外銷豬肉

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（中央社記者曾智怡台北27日電）台糖董事長吳明昌甫上任，他今天接受媒體專訪表示，台糖13座農業循環養豬場預計明年6月全數完工，未來每年最高養豬頭數可達70萬頭，除了協助平穩國內豬價，也瞄準日本、新加坡市場，拚豬肉外銷。

台糖新式養豬場改建計畫自2018年啟動，吳明昌今天接受自由時報「官我什麼事」節目專訪表示，過去傳統養豬方式為開放方式，台糖新式養豬場改建完全按照歐盟高規格要求，是目前台灣最先進養豬科技，13座養豬場預算逾新台幣120億元，不只要求品質，且關注二氧化碳排放，能夠多元創能（energy plus），並具碳匯價值。

他強調，「養豬還能減碳，目前只有台糖做得到」。

至於相關進度，他不諱言，得標廠商因是首次接觸新式豬場、並無經驗，確實造成進度遞延，但首期6座在已於今年10月完成，正在試運轉、驗收階段，第2期的7座新式養豬場將於明年6月底完工，屆時年產量最多達70萬頭、占全台豬隻1/10。

對於豬肉外銷可能，吳明昌表示，台糖作為國營企業，肩負物價平穩功能，也期待能外銷到日本、新加坡等高所得國家。

他指出，過去曾協助民間業者以低溫空運方式，將冷藏豬肉外銷日本，價格是一般豬肉2倍，雖保鮮期較短，頗受日本人欣賞；他認為，台灣鄰近日本，空運方式又快，對台糖豬肉品質有信心，絕對有機會銷到日本。

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台糖作為全台大地主，吳明昌表示，除了畸零地會拋售，目前政策為「只租不賣」，除非政府徵收為工業用地、科學園區等。例如嘉義故宮南苑最初是向台糖購地，現在台積電要在嘉義設廠用地，則是只租不賣，以便政府整體利用規劃，並因應台商回流園區土地不足，台糖可配合釋放土地給需求者。

另一方面，台糖也配合中央、地方政府推動社宅、合宜住宅、平價宅，選擇交通方便處興建；工業區附近移工較多，也會配合興建合宜住宅，促進地方繁榮。（編輯：潘羿菁）1131227