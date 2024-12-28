華孚斥資27億布局新產能 大陸子公司投產

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（中央社記者江明晏台北28日電）鎂鋁合金機殼廠華孚科技今天宣布，位於中國安徽省的子公司華眾預計投資逾人民幣6億元，約新台幣27億元，旗下全球首台3000噸鎂合金半固態雙射台成型機正式投產。華孚強調，在安徽省布局1市3廠，年產能規劃為人民幣26億元。

鎂鋁合金機殼廠華孚科技今天公告，大陸子公司華眾精密科技有限公司，以及全球首台3000噸鎂合金半固態雙射台成型機正式投產。

華孚說明，華孚科技位於安徽省馬鞍山市剛竣工的子公司華眾，今天上午舉行全球首台3000噸鎂合金半固態雙射台成型機投產儀式。

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華孚科技指出，華眾公司是在馬鞍山投資的第3家工廠，土地面積為156畝，主要建築物10棟，建築樓板面積約11萬平方米，預計總投資將超過人民幣6億元，約新台幣27億元，年產值規劃為人民幣10億元，約新台幣45億元。

華孚強調，在安徽省1市3廠的產能布局已成形，整體土地面積達405畝，建築樓板面積約26萬平方米，年產能規劃為人民幣26億元，約新台幣117億元。（編輯：張若瑤）1131228