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全球傳動：開發新品盼導入人形機器人 明年營運成長

2024/12/30 17:02
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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）傳動元件製造商全球傳動今天表示，開發螺桿類新品，可應用在人形機器人和半導體領域，期盼找到客戶配合導入，展望2025年營運目標成長、本業轉盈。

全球傳動下午舉辦法人說明會，近期機器人話題熱夯，全球傳動指出，產品銷售仍以線性滑軌、滾珠螺桿、滾珠花鍵等傳動元件為主，主要應用在生產自動化的單軸機器人；目前並未布局人形機器人領域，但正在開發螺桿類新產品，未來目標找到客戶配合導入。

觀察訂單能見度，全球傳動指出，目前訂單能見度可到1季，較先前約2.5至3個月略佳。

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展望今年第4季和2025年營運，全球傳動表示，目前來看第4季業績會比去年同期及第3季小幅成長；2025年觀察兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分產品關稅減免取消影響，全球傳動積極降低廠內生產成本及調整價格，看好半導體及電動車產業應用，目標明年營收成長、本業轉盈。

從市場來看，根據資料，全球傳動第3季中國大陸占營收比重74%，亞洲占比13%，台灣占比7%，歐美和其他市場占比6%。從產品別來看，第3季滾珠螺桿占比約66%，線性滑軌占比28%，滾珠花鍵占比約6%。（編輯：張良知）1131230

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