加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2024年台灣均溫24.97度創新高 秋天15颱風生成史上第3多
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電走跌台股震盪 力守季線和23000點

2024/12/31 11:00（12/31 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台股今天封關日，加權指數走低震盪，下跌超過160點，力守23000點，台積電等主要電子權值股回檔修正。法人表示，留意美國消費電子大展（CES）相關人工智慧AI應用趨勢，以及台積電1月16日法人說明會的最新展望。

2024年進入尾聲，台股今天封關，受美股下挫、科技股黯淡影響，加權指數今天開低震盪，早盤最低跌破23000點至22972.99點，挫跌217.21點，失守10日線約23083點和月線約23099點，回測季線約23004點。

代表中小型股的櫃買OTC指數回神，電機機電、航運翻紅；加權指數跌幅漸收斂，力拚守穩23000點和季線之上。

到10時41分，加權指數23013.33點，下跌176.87點，跌0.76%，成交值約新台幣1216.29億元，其中電子股跌0.85%，金融跌0.66%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌0.42%，航運漲0.13%，OTC指數小漲0.02%。

主要電子權值股台積電跌1.38%，鴻海跌0.54%，日月光投控跌1.22%，聯發科跌0.7%，AI伺服器概念股廣達跌1.2%，緯創守平盤，緯穎漲0.98%。股價超過千元的高價股盤中維持「十六千金」。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股今天受到美股下挫影響，外資放假，台股量能相對低，大型股也沒表態，顯示法人結帳意願高於作帳，後市觀察美國總統當選人川普上任後政策變化對美元指數影響。

期貨法人表示，1月可留意美國消費電子大展（CES）相關人工智慧AI應用趨勢，以及台積電在1月16日法人說明會的最新展望。（編輯：張均懋）1131231

延伸閱讀
受科技類股表現欠佳拖累 美國股市收低ETF今年受益人數暴增逾400萬 00878超越台積電中鋼2025年展望 法人：企業獲利成長有助台股表現若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電下挫 台股早盤跌逾200點失守23000點
113
更多編輯台推薦新聞：