林修銘新春展望：創新板2.0能培養出更多創意聯發科

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）2025年開春，證交所董事長林修銘提出新年新希望，期待1月6日即將全面升級上路的創新板2.0，不僅是資本市場的創新，更是一場產業鏈變革，希望藉此培養出更多祥碩、創意及聯發科。

林修銘以「為科技注入創新，開啟產業新紀元」為題，今天透過證交所網站的首長專欄發文，細數回顧2024年，台股加權股價指數上漲28.47%，在全球主要證券市場僅次於那斯達克的28.64%。

企業籌資方面也同樣蓬勃發展，2024年IPO（首次公開發行）掛牌家數達36家，創下近10年新高紀錄。

展望2025年，林修銘特別提到即將上路的創新板2.0，這次升級不僅取消合格投資人制度，採行一般板交易制度，最大特點在於重塑創新性品牌價值，讓創新板上市為企業增添各界認可的附加價值。

他強調，對創新型企業或投資者而言，創新板2.0不僅是資本市場的創新，更是一場產業鏈變革。期望能更精準吸引具高成長潛力的創新型企業，在台灣茁壯成長，開創屬於他們的未來，並帶動台灣整體經濟升級轉型；此外，更期望擴大投資者的基數，無論機構或個人投資者均能享有參與創新型企業成長茁壯的投資機會。

林修銘在文中回顧台灣證券市場發展，從傳統產業起步逐步過渡到科技產業的歷程，充滿挑戰與機遇。1980年代，當新竹科學園區的建立為科技產業注入第一股力量時，台灣資本市場開始展現出前所未有的潛力。1995年，為了讓更多具創新潛力的科技企業站上資本市場，證交所訂定了專為科技事業設計的上市條件，讓這些企業能夠抓住機會，成長為今天的全球領袖。

他舉例，2012年上市的祥碩、2006年上市的創意電子，和2001年上市的聯發科，上市時市值都還很小，但靠著無懼挑戰的創新精神，到如今市值已分別達到新台幣1486億元、1863億元及2.27兆元，比上市時成長高達41倍、44倍及36倍，其中聯發科的外資持股占比更高達5成，成為全球電子產業的風向標，這正是台灣資本市場創新政策的最生動寫照。

林修銘認為，從這段歷史能深刻體會到，一個成功的制度對市場將有深遠的影響，經過時間的淬鍊與發酵，最終帶來顯著的價值。（編輯：蘇志宗）1140102