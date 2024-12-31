加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林姿妙涉貪遭判12年半、褫奪公權6年 依法須停職
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300
首頁 / 證券

半導體三雄市值年增逾13兆元 台積電登千金股寫驚奇

2024/12/31 13:59（12/31 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024年最後交易日、台股31日封關，台積電今年登上千金股之列，貢獻大盤超過3800點，寫下亮眼紀錄。（中央社檔案照片）
2024年最後交易日、台股31日封關，台積電今年登上千金股之列，貢獻大盤超過3800點，寫下亮眼紀錄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹31日電）2024年最後交易日、台股今天封關，雖然權值王台積電下跌15元、收在1075元，不過台積電今年登上千金股之列，股價大漲482元，市值增加約新台幣12.5兆元，貢獻大盤超過3800點，寫下亮眼紀錄。聯發科和日月光投控也有不錯表現，3大半導體廠今年市值合計增逾13兆元。

人工智慧（AI）需求超乎預期強勁，台積電挾製程技術領先優勢，3奈米和5奈米先進製程接單暢旺，尤其CoWoS先進封裝更是嚴重供不應求，幾乎囊括全球所有AI晶片代工訂單，今年得以減緩消費市場復甦緩慢的影響，營運繳出亮麗成績單。

台積電累計前11月營收2兆6161億元，年增31.77%，並超越2022年創下的年度營收最高紀錄2兆2639億元。台積電預估，今年美元營收將成長近30%。

台積電累計前3季歸屬母公司淨利7985.88億元，年增33.14%，每股純益30.8元。法人預期，台積電今年獲利可望同創新高，明年在AI市場需求依然強勁下，台積電業績應可更上層樓。

台積電在全球布局同步邁向新里程碑，日本熊本一廠如期於今年底前量產，美國亞利桑那州一廠於4月進入採用4奈米製程技術工程晶圓生產，具備非常好的良率，預計明年初量產，德國德勒斯登廠8月舉行動土典禮，將於2027年底開始生產。

熊本廠與亞利桑那州廠分別獲得日本和美國政府支持，據台積電財報資料顯示，今年前3季獲得新台幣160.43億元美國、日本和中國等政府補助。美國商務部11月決定將根據「晶片法」向台積電亞利桑那州廠提供66億美元的直接資金。

隨著海外廠陸續投入量產，可能稀釋台積電毛利率約2至3個百分點，不過，台積電受惠高產能利用率及成本改善效益，第3季毛利率攀高至57.8%水準，累計前3季毛利率達54.89%，提振市場信心，推升台積電股價攀高。

台積電最高衝上1100元，並成為首家市值突破1兆美元的台灣企業，今天收在1075元，今年累計上漲482元，市值增加約新台幣12.5兆元，攀高至27.87兆元，貢獻大盤超過3800點。

聯發科在天璣旗艦手機晶片銷售高度成長，今年可望成長超過70%，帶動今年前11月營收攀高至4889億元，年增25.43%。法人預期，聯發科特殊應用晶片（ASIC）業務將驅動未來營運成長。聯發科股價最高達1500元，今天收在1415元，今年累計上漲400元，市值增加6406億元，攀高至2.26兆元。

半導體封測廠日月光投控布局先進封測有成，同樣受到市場資金追捧，今年股價最高達193.5元，今天收在162元，今年累計上漲27元，市值增加1191億元，攀高至7147億元。包括台積電、聯發科和日月光投控3大半導體廠今年來市值合計增加13.25兆元。（編輯：潘羿菁）1131231

#日月光
#日月光投控
#台積電
#台積電亞利桑那州廠
#聯發科
#聯發科
延伸閱讀
台積電法說會明年1/16登場 聚焦景氣展望與美關稅政策台積電熊本一廠開始量產 製造日本最先進半導體2025年展望 法人：企業獲利成長有助台股表現2025年經濟成長動能續航 川普及AI發展成關鍵台股全年漲點、成交值創新高 台積電鴻海成推手
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股跌155.1點
108
更多編輯台推薦新聞：