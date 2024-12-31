半導體三雄市值年增逾13兆元 台積電登千金股寫驚奇

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（中央社記者張建中新竹31日電）2024年最後交易日、台股今天封關，雖然權值王台積電下跌15元、收在1075元，不過台積電今年登上千金股之列，股價大漲482元，市值增加約新台幣12.5兆元，貢獻大盤超過3800點，寫下亮眼紀錄。聯發科和日月光投控也有不錯表現，3大半導體廠今年市值合計增逾13兆元。

人工智慧（AI）需求超乎預期強勁，台積電挾製程技術領先優勢，3奈米和5奈米先進製程接單暢旺，尤其CoWoS先進封裝更是嚴重供不應求，幾乎囊括全球所有AI晶片代工訂單，今年得以減緩消費市場復甦緩慢的影響，營運繳出亮麗成績單。

台積電累計前11月營收2兆6161億元，年增31.77%，並超越2022年創下的年度營收最高紀錄2兆2639億元。台積電預估，今年美元營收將成長近30%。

台積電累計前3季歸屬母公司淨利7985.88億元，年增33.14%，每股純益30.8元。法人預期，台積電今年獲利可望同創新高，明年在AI市場需求依然強勁下，台積電業績應可更上層樓。

台積電在全球布局同步邁向新里程碑，日本熊本一廠如期於今年底前量產，美國亞利桑那州一廠於4月進入採用4奈米製程技術工程晶圓生產，具備非常好的良率，預計明年初量產，德國德勒斯登廠8月舉行動土典禮，將於2027年底開始生產。

熊本廠與亞利桑那州廠分別獲得日本和美國政府支持，據台積電財報資料顯示，今年前3季獲得新台幣160.43億元美國、日本和中國等政府補助。美國商務部11月決定將根據「晶片法」向台積電亞利桑那州廠提供66億美元的直接資金。

隨著海外廠陸續投入量產，可能稀釋台積電毛利率約2至3個百分點，不過，台積電受惠高產能利用率及成本改善效益，第3季毛利率攀高至57.8%水準，累計前3季毛利率達54.89%，提振市場信心，推升台積電股價攀高。

台積電最高衝上1100元，並成為首家市值突破1兆美元的台灣企業，今天收在1075元，今年累計上漲482元，市值增加約新台幣12.5兆元，攀高至27.87兆元，貢獻大盤超過3800點。

聯發科在天璣旗艦手機晶片銷售高度成長，今年可望成長超過70%，帶動今年前11月營收攀高至4889億元，年增25.43%。法人預期，聯發科特殊應用晶片（ASIC）業務將驅動未來營運成長。聯發科股價最高達1500元，今天收在1415元，今年累計上漲400元，市值增加6406億元，攀高至2.26兆元。

半導體封測廠日月光投控布局先進封測有成，同樣受到市場資金追捧，今年股價最高達193.5元，今天收在162元，今年累計上漲27元，市值增加1191億元，攀高至7147億元。包括台積電、聯發科和日月光投控3大半導體廠今年來市值合計增加13.25兆元。（編輯：潘羿菁）1131231