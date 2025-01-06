大同王光祥：擬併購美國變壓器廠 設置小型組裝廠

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（中央社記者潘智義台北6日電）因應川普2.0時代來臨，大同公司董事長王光祥今天表示，目前擬規劃併購美國變壓器廠，也考慮在當地設置小型組裝廠。另外，王光祥也透露，有望配發股利每股2元多一些。

大同說明，此為公司24年未分派股利之後，今年將首次配息；也將是有史以來首次買回庫藏股。公司章程已明定股利政策，未來配發股利不低於獲利60%。

大同公告預定買回庫藏股區間為42至70元，買回期間自1月8日至3月7日，預計最高買回8萬3000張，約占現有股本的3.55%。

因應美國總統當選人川普美國製造政策，王光祥說明，除將併購美國的變壓器廠之外，也將在既有的美國分公司徵當地業務代表，並在美國設小型組裝廠；大同持股20%的阿曼變壓器廠，將成為中東業務的樞紐。

關於阿曼變壓器廠，大同解釋，以技術做價持股20%，生產電力與配電變壓器供應阿曼、沙烏地阿拉伯等中東市場，主要股東包括中東主權基金、沙國王室等。

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重電業務部分，王光祥指出，觀音廠配電變壓器去年9月確定規劃4000坪工廠，單向變壓器年產能1萬台；超高壓345KV電纜產線已就位，很快就可生產。美國重電電網布局其實比台灣差，從美國到處看到電線桿，不像台灣很多電纜已地下化即可看出。

他說，大同電表在台灣市占率仍高達60%，去年接獲日本智慧電表訂單10萬台，東南亞也在泰國生產電表，出口東南亞各國，美國市場也正在規劃。（編輯：潘羿菁）1140106