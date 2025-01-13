1月台指期跌523點
2025/1/13 14:03
（中央社台北13日電）台北股市今天終場跌523.53點，收22488.33點。1月台指期以22535點作收，下跌523點，與現貨相較，正價差46.67點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，1月期貨23058點、2月期貨23142點。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
台股今天終場跌523.53點，收22488.33點，成交金額新台幣4421.85億元。
1月台指期貨以22535點作收，跌523點，成交10萬4921口；2月期貨以22619點作收，跌523點，成交1萬4756口。實際收盤價格以期交所公告為準。1140113
- 2025/01/13 14:25
- 2025/01/13 14:04
- 1月台指期跌523點2025/01/13 14:03
- 2025/01/13 13:50
- 2025/01/13 13:43
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台積電跌25元 台股重挫523點跌破22500點