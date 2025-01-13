川普2.0來襲 商研院：服務業不轉型恐面臨結構性衰退

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（中央社記者曾智怡台北13日電）美國總統當選人川普即將上任，商業發展研究院董事長許添財指出，川普2.0新政對台灣商業服務業既是挑戰也是機會，若業者遲未展開數位轉型，不均勻復甦格局將延續，甚至面臨結構性衰退風險。

商研院今天向媒體分享年度工作成果，許添財被問及如何看待今年商業服務業表現時表示，川普即將上任，其施政調整是一大變數，唯一不變的是美中對抗基調，可能為台灣商業服務業帶來挑戰，例如匯率波動牽動進口成本、出口競爭力。

他進一步說，但於此同時，川普要求各項供應鏈去紅化也會帶來機會，像是AI領域合作，有助提升台灣商業服務業競爭力。

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許添財指出，近年世界經貿、供應鏈正值轉型階段，加上美中對抗催化，估計不均勻復甦格局延續，若產業不趕緊展開數位轉型、服務轉型，甚至可能出現結構性衰退風險。他不諱言，缺工問題短期難解，恐變成長期趨勢，因此供應端必須落實結構轉型，若轉型速度太慢將面臨倒閉潮、關店潮。

對於商業服務業缺工嚴峻，盼開放移工來台，許添財認為，單因缺工就開放過於消極、被動，應從整體人力結構高度來規劃，例如日本每年招攬許多移工之餘，也會將1/3訓練不合格的移工送回母國，「這才是主動的招募人才」，建議此事應由各相關團體在國會討論，較為理性科學。（編輯：林家嫻）1140113