林世賢建議輝達總部設台化彰化廠 台化：越俎代庖

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（中央社記者吳哲豪彰化縣14日電）彰化市長林世賢開記者會，建議輝達公司將台灣總部設在台化彰化廠區，林世賢說，已和王永慶長女王貴雲聯絡；台化則回應，市公所新聞稿內容已傷及股東權益，越俎代庖不可取。

亞洲大學12日發布新聞稿指出，中台灣有卓越的創新技術、豐富的人才資源及地理優勢，是全球AI產業發展的理想據點，而佔地約70公頃的彰化台化廠舊址，具備多重優勢，是轉型亞洲AI智慧園區的絕佳地點，因此建議輝達公司將台灣總部設在彰化台化廠舊址。

彰化市公所今天開記者會，建議輝達公司可到彰化設立總部、台化轉型為亞洲AI智慧園區，市公所新聞稿指出，台化公司彰化廠區占地70公頃，臨近高速公路和鐵路，未來又有捷運站，加上彰化有豐富的離岸風電綠能電力的加持，輝達到中台灣設置總部最佳地點就是彰化。

記者詢問彰化市長林世賢，台化公司彰化廠區為私人土地，提構想前有無和台化聯絡以及對方態度為何？林世賢說，曾透過管道與列入7人小組的王永慶二房長女王貴雲聯絡，但林世賢未回答對方的態度為何，只強調台化態度很重要，他們也只是建議而已，他們也寫信給輝達公司提出相同建議。

由於林世賢已立參選彰化縣長的看板，記者詢問建議輝達總部設彰化的構想是否和選縣長有關，林世賢否認，強調他幾年前就曾提出類似構想，也曾到美國參訪過輝達公司。

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台化公司下午則發新聞稿回應指出，近日媒體報導某機構人士與輝達公司接觸，建議使用台化彰化廠土地開發，事先並未知會公司，輝達公司也未曾表達，因此無法評論，而政治人物利用此一訊息，希望藉此表達意見「蹭流量」，台化沒有意見，但是彰化市公所發出的新聞稿內容，已傷及公司股東權益，「越俎代庖」不可取。

台化公司指出，公司配合彰化縣政府推動「彰化東區擴大都市計劃」，會在董事會授權範圍內會用心和縣府洽議促成。（編輯：郭諭儒）1140114