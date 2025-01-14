多空因素交戰 亞股走勢分歧

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（中央社香港14日綜合外電報導）亞洲股市今天收盤走勢分歧，一方面雖有前陣子股市走跌引發逢低進場買氣，另方面投資人也持續擔憂全球經濟展望及美國候任總統川普上台後可能出現的衝擊，因此影響進場意願。

法新社報導，有報導指出，即將上任的川普（Donald Trump）經濟事務團隊正考慮以緩慢速度調高進口關稅。這個消息支撐投資人信心，也限制了近期強勁升值的美元持續上漲空間。

儘管如此，川普在減稅、政府監管和移民方面的政策立場依舊令投資人擔憂。有人警告，相關措施將使通貨膨脹再度升溫，市場信心因此持續受到影響。

投資人已將美國聯邦準備理事會（Fed）今年調降利率預估次數由去年喊的4次大砍至1次。甚至有人認為，鑑於通膨壓力揮之不去，加上川普帶來的疑慮，聯準會的下個動作可能是升息。

本月10日公布的數據顯示，美國2024年12月新增就業人口遠優於預期。這讓聯準會在下次貨幣政策會議再度降息的機率受到新的打擊，股市也應聲重挫。

不過，華爾街股市昨天出現小幅反彈，道瓊和標普指數收盤上漲，但那斯達克指數在輝達（Nvidia）等科技巨擘股價下跌拖累下再度收低。

投資人目光如今鎖定本週即將公布的美國通膨數據，以及即將登場的企業財報季。

亞股今天走勢震盪，終場上海和香港股市分別勁揚2.5%和1.8%，利多來自中國證監當局表示正在尋找方式來增加市場穩定度。滬港股近期因中國經濟疑慮及川普揚言加徵關稅而陷入一波跌勢。

雪梨、首爾、台北和威靈頓股市今天也都收高。

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東京股市今天收盤則挫低1.8%，在亞股中領跌，因為投資人結束長週末假期後返回市場，跟進昨天其他股市行情補跌。

新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收黑。（譯者：張正芊/核稿：施施）1140114