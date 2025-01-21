川普2.0 勤業眾信：台灣市場具韌性今年IPO衝70家

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（中央社記者張璦台北21日電）川普2.0來襲，勤業眾信今天分析，在供應鏈重整趨勢與相對較低關稅的優勢下，台灣有望從轉單效應中受益；同時，即便川普政策可能掀起貿易戰，台灣資本市場具有韌性，預估今年衝刺掛牌數70家的佳績。

第47任美國總統川普於美國時間1月20日宣誓就職、重返白宮，力行美國優先（America First）、徵收關稅與製造業復甦等政策，全球預計將颳起川普2.0風暴。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦記者會，勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，美國揚言對加拿大和墨西哥進口商品加徵25%關稅，並研議取消中國永久正常貿易關係地位（PNTR），國際經貿版圖再掀波瀾。

柯志賢指出，台灣方面，進口美國產品的關稅可能由3%增加至10%，參考近期公布的數據，台灣對美貿易順差持續擴大，此態勢可能引起更高關稅的政策壓力，增加台灣出口商品成本負擔。

柯志賢認為，貿易戰進一步加劇政策不確定性帶來的衝擊，美國關稅調整可能對全球GDP帶來負面影響；然而，在供應鏈重整的趨勢與相對較低關稅的優勢影響下，台灣或可從轉單效應中受益。

柯志賢分析，川普重返政壇後，台灣在全球經濟重整的賽局中，可善用先進製程半導體產業鏈戰略價值，加深台美合作；但仍需關注台美租稅協定的進展，若能有感降低企業稅負，將提升雙邊經濟合作競爭力。

勤業眾信國際租稅負責人徐有德進一步指出，川普政府對半導體、電動車、電池及太陽能等關鍵供應鏈的政策主軸，偏向「回流美國本土」，與拜登政府推動的「友岸外包」截然不同，政策轉變對台灣電子製造及半導體產業的國際布局產生深遠影響。

徐有德表示，台灣雖因先進製程技術領先，具備一定程度的價格轉嫁能力，但仍面臨川普政府可能要求先進製程提前遷至美國的壓力。

同時，近年台商積極布局國際市場，勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓指出，台商須注意墨西哥、泰國、斯洛維尼亞、奧地利及加拿大位列「川普風險指數」前5名，可能面臨報復性經濟措施的潛在風險，宜審慎制定投資策略以應對挑戰。

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此外，勤業眾信表示，在川普2.0時代下，關稅壁壘、貿易戰、供應鏈重整、政策不確定成為4大關鍵字，牽動全球未來幾年的主要變數，不過，多年來台灣企業歷經國際政局變化洗禮，打造轉型升級的驅動力，2025年台灣資本市場將迎來掛牌豐年，衝刺掛牌70家的佳績。

柯志賢也說明，2024年台灣資本市場展現出強勁動能，全年新掛牌上市櫃企業高達65家，募資金額突破新台幣576億元，雙創10年來新高，與2023年的42家新掛牌企業及379億元募資金額相比，增幅分別達55%及52%，彰顯台灣資本市場在全球經濟變局的穩定性與韌性。（編輯：楊蘭軒）1140121