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台泥旗下達和航運再添環保水泥船 拓展低碳水泥運輸

2025/1/21 17:43（1/21 18:16 更新）
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台泥旗下達和航運21日舉行新式環保水泥專用船「達循輪」交船典禮，未來將拓展歐亞非等低碳水泥市場的運輸需求。（台泥提供）中央社記者何秀玲傳真 114年1月21日
台泥旗下達和航運21日舉行新式環保水泥專用船「達循輪」交船典禮，未來將拓展歐亞非等低碳水泥市場的運輸需求。（台泥提供）中央社記者何秀玲傳真 114年1月21日
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（中央社記者何秀玲台北21日電）台泥旗下達和航運今天舉行新式環保水泥專用船「達循輪」交船典禮。台泥表示，此次新環保船隻加入，也讓達航旗下12艘船舶，包括5艘水泥專用船和7艘散裝船，平均船齡下降3年，不僅提供國內水泥減碳運輸，未來還將拓展歐亞非等低碳水泥市場的運輸需求。

台泥指出，達循輪是達和航運自2017年台泥董事長張安平上任後，購置的第3艘新式環保水泥船，設計和功能聚焦於智慧化與環保效益；該船的智慧管理系統能規劃最佳航線與航速，大幅提升運營效率和燃油節省能力，也能減少碳排放，滿載航行時每海浬可減少42.3公斤二氧化碳排放。

另外，達循輪全程使用岸電進行港口作業，不僅降低燃油消耗和噪音，大幅減少二氧化碳和溫室氣體排放，還可通過AI資料分析進一步優化能源使用效率。

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台泥表示，未來2年，達和航運將陸續交付2艘6.35萬噸Ultramax環保散裝船。過去國內運輸水泥的船隻，因多半是服務自家水泥公司，所以任務單純平均船齡也高，但未來達和航運將開始布局面向國際市場。

台泥指出，根據2023年生效的國際海事組織（IMO）衡量船舶能源效率的碳強度指標（CII），達和航運的新船都是船舶A級的環保船隻，未來也能滿足國際客戶租船時對於能效的高標準要求。（編輯：潘羿菁）1140121

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