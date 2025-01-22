肉價和大宗物資持穩 福壽董事長：營運有望比去年好

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（中央社記者何秀玲台北22日電）飼料大廠福壽董事長洪堯昆今天在媒體交流會上表示，2024年前3季受雞肉供過於求影響獲利，不過因工廠已更新優化，新機器進場，產量有望大幅突破，所有產品都有望增加；而今年蛋價雖維持低檔，但肉價和大宗物資有望持穩，看好今年營運會比去年好。

福壽2024年前3季營收為新台幣105.6億元，年減14.7%，稅後純益為1.21億元，年減47.6%，每股純益為0.36元。

洪堯昆表示，2024年優化銷售和服務品質，提升運輸效率，也提高客戶滿意度，客戶願意付較高價格。但因雞肉供過於求，大宗物資價格跌到谷底，2024年初黃豆粉每公斤20元，2025年初每公斤已跌至12至13元，接近腰斬，原料價格已到谷底，原物料甚至是「進口就跌價」，使獲利受到影響。

談到今年展望，洪堯昆表示，因蛋雞數量並未減少，供過於求，今年蛋價應會維持低檔，肉品方面，只要不進口過多雞肉和豬肉，壓低價格，價格有望持穩。大宗物資方面，因有世界糧倉之稱的烏克蘭持續種植，逐步擺脫戰爭影響，他認為，今年上半年黃小玉價格穩定，雖多少受到極端氣候影響，但價格可持穩。

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另外，洪堯昆說，福壽的寵物食品持續成長，已占營收10%，今年寵物食品營運重點將放在大幅增加經銷商通路，像是進入藥局販售，今年3月底也將上市與餐廳金色三麥合作的寵物食品，今年預估寵物食品營收至少可成長10%。

對於洗選蛋為何無法全面洗選問題，他說，以福壽為例，目前有7至8成是洗選蛋品，未來還會再蓋洗選廠，3年後有望全面洗選；而台灣現在還無法達到全洗選，除因洗選機器不夠之外，台灣蛋品冷鏈也不夠健全，且建置冷鏈成本高。（編輯：林淑媛）1140122