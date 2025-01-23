台股本週上漲377點 外資轉為買超250億元

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）台股金龍年昨天封關，加權股價指數以23525.41點作收，本週3個交易日台股共上漲377.33點，週漲幅1.63%。根據證交所統計，外資本週在集中市場買超新台幣250.38億元，今年以來的累計賣超金額縮減至505.95億元。

個股部分，本週外資自集中市場買超最多前3名上市公司為新光金，買超9萬9641張；宏達電2萬2671張，和華南金1萬9290張。另外本週外資買超台積電1萬3391張，居外資買超榜第9位。

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外資本週賣超前3名上市公司則為聯電，賣超8萬3553張，以及凌巨7萬9746張，和群創2萬4868張。

目前外資總持有股票市值為34兆7233億元，占全體上市股票市值46%。（編輯：楊凱翔）1140123