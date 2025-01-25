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金管會：期交所春節休市期間調高期貨保證金約10%

2025/1/25 09:29
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（中央社記者張建中台北25日電）期貨市場自1月23日至2月2日共計休市11天，金管會表示，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所於春節休市期間進行保證金調整，調整方式以1月21日的保證金為基礎，調高約10%。

金管會今天發布新聞稿指出，為強化期貨市場風險承受度，維護市場安全效果，包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約，於春節休市期間調高保證金約10%。

金管會表示，實施期間自1月22日（春節前最後交易日）一般交易時段收盤後生效，並預計於2月3日開紅盤日視市場狀況，再行公告2月4日一般交易時段結束後各契約的保證金適用金額。

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以台股期貨（TX）為例，每口原始保證金原為新台幣32萬2000元，1月22日一般交易時段收盤後調高至35萬4000元。

金管會表示，期貨交易人注意保證金適用金額調整，須隨時關切自身未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化；期貨商對期貨交易人也應加強注意，並落實風險控管。（編輯：林淑媛）1140125

#金管會
#期交所
#保證金
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